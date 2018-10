Hundelackerl: Frauchen droht 1000-€-Strafe

„Rechtsbeistand Ihrer Wahl“ gestattet

In dieser Vorladung wird die Hundebesitzerin zur Stellungnahme ins Amtsgebäude in der Dresdner Straße bestellt, sie könne auch „einen Rechtsbeistand Ihrer Wahl“ beiziehen. Bemerkenswert ist auch die „Ermittlungsdauer“ bei der MA 58 in der Causa „Hundelackerl auf der Krongasse“: Der inkriminierte Haxerlheber sei bereits am 3. Februar 2018 beobachtet worden, also acht Monate vor der nun am 27. September verfassten Vorladung.