Letzte Chance für Schnäppchenjäger!

Auf www.krone.at/auktion finden Sie hochwertige Produkte aus den Bereichen Reisen, Sport, Freizeit, Fahrzeuge, Wellness, Bildung, Kulinarik, Bauen & Wohnen, Mode und Technik. Der Startpreis aller Produkte liegt bei nur 50 Prozent des Ladenpreises!



Noch schnell registrieren

Klicken Sie auf www.krone.at/auktion, melden Sie sich als Bieter an und stöbern Sie in unseren Angeboten. Um auf Ihr Lieblingsprodukt zu bieten, brauchen Sie nur das aktuelle Gebot zu überbieten oder Sie nutzen gleich den „Krone“-Bietagent und geben Ihr geheimes Höchstgebot ab. Der Bietagent bietet dann für Sie in kleinen Schritten bis zu Ihrem Maximalgebot mit und hilft Ihnen, die Auktion zu gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß & Glück beim Mitsteigern!



Bieten Sie zum Beispiel auf: