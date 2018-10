Zwei Schlepper in Radstadt verhaftet

Die Salzburger Polizei hat am Freitag in Radstadt bei einer Fahrzeugkontrolle zwei Schlepper verhaftet, die sechs Männer aus dem Iran illegal nach Deutschland bringen wollten. Die Gruppe war vor rund 40 Tagen von Teheran nach Belgrad in Serbien geflogen. Dort kam es in einem Park zum Kontakt mit den beiden Schleppern, welche die Männer mit zwei Autos weiter transportierten sollten.