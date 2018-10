Aich/Dob ist schon heiß auf die Champions League

Mit zwei Siegen aus den ersten zwei Ligaspielen fand Österreichs Volleyball-Meister Aich/Dob gut in die Saison, konnte sich gegen die starken Gegner SG Waldviertel und Graz schon gut auf den Kracher in der Champions League einstimmen. Manager Martin Micheu sieht die Chancen gegen die Holländer aus Groningen ausgeglichen. „Sie sind sicher schlagbar. Es wird auch darauf ankommen, wie unsere Mannschaft auftritt, wie gut wir schon harmonieren.“ Schon am Mittwoch geht die Reise los, in den Niederlanden wollen sich die Unterkärntner eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel in Klagenfurt holen - mit einem Sieg hätte man alle Trümpfe in der Hand. Micheu: „Ich hoffe, dass uns beim Heimspiel wieder viele Fans unterstützen - es soll ein Volleyball-Fest in Klagenfurt werden.“ Um in der Gruppenphase dabei zu sein, muss Aich/Dob drei Runden überstehen.