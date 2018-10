Innsbrucker Herbstmesse wartet mit Neuheiten auf

„Die Wirtschaftslage ist derzeit gut“

Mit mindestens genauso vielen Besuchern rechnet Messepräsident Jürgen Bodenseer auch in diesem Jahr. „Wir befinden uns in einer guten Wirtschaftslage, das wird sich an den Messetagen zeigen. Erfahrungsgemäß kommt jeder zweite Besucher mit einem Produkt nach Hause“, erklärt er.