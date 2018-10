Kein Autogramm: Rod Stewart „flieht“ aus Salzburg

Der zweite Sieg in Gruppe B der Europa League schien nie gefährdet. Selbst beim Stand von 0:1 war Salzburg am Donnerstag zuhause gegen Celtic Glasgow stets Herr der Lage, das Endergebnis von 3:1 lieferte die Bestätigung. Coach Marco Rose gab sich abgeklärt. „Zweifel habe ich eigentlich nie gehabt“, sagte der Deutsche, der sich gerade nach der Pause über eine „bärenstarke“ Leistung freute. Doch es gab für ihn auch einen Wehrmutstropfen, denn schließlich kam es an diesem Abend zu keinem Zusammentreffen mit Sängerlegende Rod Stewart.