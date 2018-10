Sara Kulka sorgt mit Windelfrei-Posting für Wirbel

Kulka versteht Aufregung nicht

Mit so einer heftigen Reaktion ihrer Fans hat Sara Kulka, die in der Vergangenheit schon öfter wegen ihres Erziehungsstils Kritik einstecken musste, wohl nicht gerechnet. Auf Instagram verteidigt sie daher jetzt auch ihre Tochter - und deren Gepflogenheiten. „Anscheinend habe ich gestern mal wieder ein Tabuthema gebrochen, damit hätte ich nicht gerechnet“, schreibt sie - und weiter: „Ich werde dafür kritisiert, dass mein Kind ihr Geschäft an einem Ort verrichtet, der für mich ok ist und den ich ihr sogar als Alternative genannt habe. Würde ich auch kritisiert werden, wenn ich sie zwingen würde ihr Geschäft gegen ihren Willen in eine Windel zu verrichten und mit sich rumzutragen?“