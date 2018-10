Juncker warnt bei Festakt vor Gefahr von rechts

Mit einem Festakt ist am Donnerstag der Gründung der Republik Österreich vor 100 Jahren gedacht worden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erntete Applaus für seinen Appell, gegen die „Gefahr von rechts“ aufzustehen. An einem Tag wie heute - „ein stolzer Moment in der Geschichte“ - dürfe man auch die Vergangenheit nicht vergessen, erinnerte er etwa an die Zeit des Nationalsozialismus.