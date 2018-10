„A Star is Born“: Cooper rockt mit Lady Gaga

Mit dem Remake eines Hollywood-Klassikers gibt Bradley Cooper sein Regiedebüt und er stürzt sich mit Verve in die Rolle des eines Countryrockstars, der ganze Stadien füllt, aber ein hochprozentiges Laster hat. Auf der Suche nach einem Drink landet er in einer Drag-Show-Bar, in der auch Kellnerin Ally (Lady Gaga) ihren Auftritt hat.