Drogen: Polizei verstärkt Kontrolle & Überwachung

Schon 20 Drogentote! Aber jetzt reagieren Innenministerium und Polizei. Wie in der „Krone“ angekündigt, werden heimische Kräfte mit Kollegen der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität aus Wien sowie der fremdenpolizeilichen Einheit „Puma“ verstärkt. Auch die Grenzen zu Slowenien und Italien sollen verstärkt überwacht werden. „Die Polizei wird den Kampf gegen die Drogenkriminalität intensivieren, auch am Land“, so Innenminister Herbert Kickl.