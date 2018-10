Cardi B in Stripklub-Schlägerei verwickelt

US-Rapperin Cardi B hat sich am Montag wegen Anschuldigungen im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung in einem Stripklub Ende August der Polizei in New York gestellt. Die Musikerin sei im Angels Stripklub im Stadtteil Queens gewesen, als jemand aus ihrer Gruppe mit Möbeln geworfen habe, weswegen eine Mitarbeiterin „blaue Flecken an ihren Beinen“ bekommen habe, so die Polizei.