Strache enthüllte Denkmal für Trümmerfrauen

Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Montag auf Initiative des FPÖ-nahen Cajetan-Felder-Instituts in Wien ein Denkmal für Trümmerfrauen enthüllt. Das Ehrenmal bei der Mölker Bastei soll an den Einsatz der Frauen beim Wiederaufbau während und nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern, heißt es vonseiten des Instituts. Die Wiener Stadtregierung sieht die Errichtung kritisch, nach Ansicht der Stadt würde das Denkmal vielmehr einen Schatten auf das Schicksal jener Frauen werfen, die das NS-Regime nicht überlebt haben.