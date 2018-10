Dolmetscherin zahlte 70.000 € für Journalistenmord

Für die Ermordung des Aufdeckreporters wurden mindestens 70.000 Euro bezahlt, hieß es von der slowakischen Staatsanwaltschaft am Montag. Ein Teil der „Bezahlung“ sei in Form eines Schuldenerlasses erfolgt, 50.000 Euro erfolgten in bar. Ziel des Auftragsmordes war eindeutig der Journalist, seine Verlobte war nur ein Zufallsopfer, so die Ermittler.