„Der moralische Gewinner“ - Presse feiert Bottas

Mit einer Stallorder hat Mercedes Lewis Hamilton dem 5. WM-Titel in der Formel 1 einen weiteren Schritt nähergebracht. In Runde 25 musst Pole-Mann Valtteri Bottas am Sonntag in Sotschi den WM-Leader vorlassen, Hamilton raste danach problemlos zum achten Saisonsieg. Fünf Rennen vor Schluss hat der Brite damit schon 50 Punkte Vorsprung auf Sebastian Vettel, der über Platz 3 nicht hinauskam. Die Presse war voll des Lobes für Bottas und sprach sogar vom „moralischen Sieger“.