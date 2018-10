„Halloween“-Asteroid passiert im November die Erde

In den kommenden Wochen werden Astronomen einen neuerlichen Blick auf den „Halloween“-Asteroiden werfen können, der zuletzt am 31. Oktober 2015 in der - aus astronomischer Sicht - geringen Entfernung von rund 480.000 Kilometern an der Erde vorbeigeflogen ist, was der 1,3-fachen Distanz zwischen unserem Planeten und dem Mond entspricht.