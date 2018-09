Ex-Hausmeisterin zündete Keller an

Zehn Jahre lang hatte die Beschuldigte in dem besagten Gebäude als Hausmeisterin gearbeitet. Polizeieinsätze waren dort dem Vernehmen nach keine Seltenheit. Denn die Mieter beschimpften sich gegenseitig auf Zetteln in den Briefkästen. So ein Schreiben erhielt auch die frühere Hausbesorgerin. Danach ging die Frau laut Anklage in den Keller einer Nachbarin und legte dort Feuer - zum Glück konnte der Brand rasch gelöscht werden, doch der Schaden betrug immerhin mehr als 60.000 Euro.