Wiener Sicherheitsfirma: „Trainieren keine Mörder“

Die European Security Academy Austria mit Sitz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava bilde zwar im stressfreien und sicheren Umgang mit der Waffe in Kombination mit Kursen in Erster Hilfe aus. Doch mit einer militärisch-taktischen Schulung - wie sie in anderen Ländern oft stattfindet - habe die E.S.A Austria nichts zu tun. Und zum Hinrichtungsmord am slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten - das Paar wurde am 21. Februar in seinem Haus in Vel‘ka Maca östlich von Bratislava (siehe Karte unten) brutal mit gezielten Kopfschüssen hingerichtet - gebe es nur mit dem Hauptsitz des Unternehmens in Osteuropa eine Verbindung.