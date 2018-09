Karl Markovics: „Ich vertraue meinem Bauch“

„Krone“:„Babylon Berlin“ nimmt uns mit in die 20er-Jahre: eine Welt zwischen Verbrechen, Luxus und Laster. Würden Sie gern in dieser Zeit leben?

Karl Markovics: Ich würde in keiner anderen Zeit gerne leben. Allerdings gibt es keine, in der ich nicht gern mal einen Tag wäre. Das Setting bei den Drehs war so opulent, dass man sich wie mit einer Zeitmaschine versetzt gefühlt hat. Da musste man sich fast darauf konzentrieren, nicht mit offenem Mund, wie ein kleines Kind da zustehen.