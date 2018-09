Super-Jäger Vettel glaubt an das „dritte Wunder“

Schafft Sebastian Vettel noch einmal das große Wunder? Gelingt es dem vierfachen Champion, in den letzten sechs Rennen den Rückstand in der Weltmeisterschaft von 40 Punkten auf Lewis Hamilton wettzumachen? Die Antwort gibt’s am Sonntag in Sotschi - und „Super-Seb“ ist zuversichtlich, sind ihm doch bereits zwei unglaubliche Aufholjagden gelungen.