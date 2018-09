Erste Pleite! Bayern-Stars von Hertha entzaubert

Bayern München hat am Freitag die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der Serienchampion unterlag zum Auftakt der sechsten Runde Hertha BSC Berlin auswärts im Olympiastadion 0:2 (0:2). Damit zogen die Berliner punktemäßig mit den führenden Bayern gleich (13). Nach dem 1:1 gegen Augsburg am Dienstag war es das zweite sieglose Spiel für die Bayern in Folge.