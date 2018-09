2:1 gegen Liefering! BW Linz weiter Spitzenreiter

Spitzenreiter Blau Weiß Linz hat am Freitag die Tabellenführung in der zweiten Liga in der neunten Runde mit einem 2:1 (2:0) gegen das drittplatzierte Liefering ausgebaut. Der erste Verfolger Wattens liegt nun drei Punkte hinter den Oberösterreichern, weil es im Derby gegen Wacker II nur zu einem 1:1 (1:0) reichte.