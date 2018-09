Heißer Body! Tennis-Beauty verlängert den Sommer

Handgelenk braucht Schonung

Um körperlich wieder ganz fit zu werden, verkündete Scharapowa vor etwa zehn Tagen, heuer keine Matches mehr in Angriff zu nehmen. Sie brauche mehr Zeit, um sich von ihrer Handgelenksverletzung zu erholen, ließ sich die Weltranglisten-24. Scharapowa in einer Aussendung des russischen Verbandes zitieren. Zuletzt hatte die fünffache Major-Siegerin und Ex-Nummer eins bei den US Open gespielt, wo sie im Achtelfinale der Spanierin Carla Suarez Navarro unterlegen war. Ihr nächster Turniereinsatz ist in Shenzhen (CHN) ab 31. Dezember geplant.