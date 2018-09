Keine Vatikan-Flagge für NGO-Schiff Lifeline

Das Schiff der deutschen Flüchtlingshilfsorganisation „Lifeline“ muss weiterhin im Hafen der maltesischen Hauptstadt Valletta bleiben. Der Vatikan hatte es nach einer entsprechenden Bitte abgelehnt, dem Schiff seine Flagge für weitere Fahrten auf dem Mittelmeer zur Verfügung zu stellen. Begründung: Das Schiff habe „keine tatsächliche Beziehung zum Vatikanstaat“, heißt es in einem Schreiben vom 10. August, das über die Nuntiatur in Berlin an den Kapitän der Lifeline, Claus-Peter Reisch, ging.