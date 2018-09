Unbekannte Saurierart in Südafrika entdeckt

Wegen seiner Größe und der erdhistorisch frühen Erscheinung wurde der Dinosaurier Ledumahadi mafube getauft, was in der südafrikanischen Sprache Sesotho so viel bedeutet wie „der große Donnergroll im Morgengrauen“. Das Tier war in seiner Erscheinung dem größeren und Millionen Jahre später lebenden Brontosaurus bereits sehr ähnlich: ein Dinosaurier mit langem Hals, einem kleinen Kopf und massigen Beinen.