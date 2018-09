Der Wiener Gemeindebau ist weltweit einzigartig

Gemeindebauten mit 4000 Wohnungen

Rund 532 Millionen Euro nimmt die Stadtregierung heuer für den geförderten Wohnbau in die Hand. 2015 beschloss der ehemalige Bürgermeister Michael Häupl die Renaissance des Gemeindebaus. 4000 solcher Wohneinheiten sollen bis 2020 entstehen. Aktuell befinden sich 120 Gemeindebauwohnungen in Favoriten in Bau, weitere 300 sollen in der Leopoldstadt folgen. Ende August gab Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál außerdem 75 neue Gemeindebauwohnungen in der Seestadt Aspern bekannt. Spatenstich ist im Herbst 2019.