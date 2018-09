Rettungshubschrauber folg 1000-sten Einsatz

Die Crew des Christophorus Rettungshubschrauber Stützpunktes C11 in Klagenfurt ist in Feierlaune. Donnerstag absolvierten sie den 1000-sten Rettungseinsatz im heurigen Jahr. Ein 88-jähriger Patient musste nach einem medizinischen Notfall in Diex nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.