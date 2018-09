Aufgewerteter Journalismus gegen das anonyme Web

Maximilian Dasch: Kampf um Abonnenten wird härter

Als positiv wird vor allem der hohe Anteil an Abonnenten bei Tageszeitungen in Österreich gewertet - da habe man einen klaren Vorteil gegenüber Printmedien in anderen Ländern. Auch wenn man heutzutage um seine „Stammkunden“ härter kämpfen müsse. „Heute braucht es mehrere Anläufe, um ein neues Abo abzuschließen, hier steigt der Aufwand klar“, berichtete der Herausgeber der „Salzburger Nachrichten“, Maximilian Dasch. Sinkende Auflagen seien ein Teil des Gesundschrumpfungs-Prozesses - es würde immer öfter auf Gratisausgaben verzichtet. Dasch spricht hier von einer „Optimierung der Verlagshäuser“.