Gisele Bündchen bereut ihre Busen-OP

In ihrer Autobiografie „Lektionen: Mein Weg zu einem sinnerfüllten Leben“ gibt die Model-Schönheit zu, dass sie die Busen-OP auf der Stelle bereut habe. „Als ich aufwachte, dachte ich mir nur: ,Was habe ich getan?‘ Ich fühlte mich, als würde ich in einem Körper leben, den ich nicht kenne. „Im ersten Jahr trug ich dann nur weite Kleidung, weil ich mich so unwohl fühlte.“ Ihr Ehemann Tom Brady sei in dieser Zeit eine Stütze gewesen, so Bündchen weiter. „Er sagte nur ,Ich liebe dich, egal was ist‘ und meinte zu mir, dass ich wunderschön aussehe. Das war definitiv eine weitere Lektion: Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Aber ich wünschte, ich hätte das auf eine andere Art und Weise gelernt."