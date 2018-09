Opfer bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Erneut ist es in Tirol zu einer blutigen Messerattacke gekommen. Ein Mann wurde am Mittwochabend in Innsbruck angegriffen und durch einen Stich in den Oberkörper lebensbedrohlich verletzt. Die Ermittlungsarbeit der Polizei läuft derzeit auf Hochtouren - denn noch ist sowohl die Identität des Täters als auch die des Opfers völlig unklar ...