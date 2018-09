Streit um Geld war Motiv für Messer-Attacke

Mehr Licht in diese mysteriöse Tat brachte die stellvertretende Bezirkspolizeikommandantin von Kufstein, Astrid Mair: „Die bisherigen Befragungen des Opfers haben ergeben, dass es sich um einen Streit wegen Geldes gehandelt hat. Ein im Bezirk wohnhafter Russland-Deutscher schuldet dem Österreicher einen geringen zweistelligen Betrag. Der Mann wollte oder konnte seine Schulden nicht begleichen, woraufhin es in einer Wohnung zum Streit zwischen den beiden kam. Die Situation eskalierte, der Deutsche mit Migrationshintergrund griff schließlich zum Messer und stach seinem Gläubiger in den Hals sowie in die Brust.“