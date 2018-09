Nahostkonflikt: Trump will Zweistaatenlösung

US-Präsident Donald Trump hat Unterstützung für eine Zweistaatenlösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern signalisiert. Dabei würde ein unabhängiger Staat Palästina neben Israel entstehen. „Ich denke, die Zweistaatenlösung ist das, was am besten funktioniert“, sagte Trump bei einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in New York. Trump will binnen vier Monaten einen Friedensplan für den Nahen Osten vorlegen.