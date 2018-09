Sozialbetrüger zockte Versicherung jahrelang ab

Erinnerungen an E-Card-Betrug

Es war dies nicht der erste große Fall, den die Tiroler Ermittlungsgruppe klären konnte. Unter anderem wurde erst im August eine 68-jährige Austro-Türkin entlarvt, die ihre E-Card immer wieder an ihre nicht versicherte Mutter weitergegeben haben soll. Und das über zwölf lange Jahre hinweg. Die Mutter unterzog sich in dieser Zeit unter anderem mehreren Operationen. Schaden: mehr als 50.000 Euro!