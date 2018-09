Pop-Legenden EAV: Bissig bis zum Schluss

„Haltung zeigen“ ist den beiden EAV-Köpfen auf ihrem letzten Werk wichtig. „Das war für uns quasi eine Pflichtübung. Wadlbeißer waren wir ja immer schon“, lacht Spitzer. Vom fanatischen Veganer über den um sich greifenden Rechtsruck bis hin zu Populisten, alle bekommen ihr Fett weg. Aber: „Früher ist es uns noch gelungen, Politiker zu überzeichnen - das ist heute ja fast nicht mehr möglich“, so Spitzer. „Durch den Niedergang der Gesprächskultur hört man heute in der Politik, was vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Die Menschen an sich sollten wieder mehr miteinander reden, um die Verhärtungen zu lösen. Nicht gleich den Feind via Internet ans Kreuz nageln.“ Und so wird das Album, das kein bequemes ist, sicher nicht jedem gefallen - aber, und das wünscht sich Spitzer, zum Dialog anregen. Alles ist erlaubt - sogar miteinander zu reden.