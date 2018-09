Bleichmittel in Schritt von Fahrgästen gegossen

Die 20-jährige Anna Dovgalyuk will mit ihrer Aktion in der russischen U-Bahn gegen das sogenannte manspreading (auf Deutsch etwa: „männliches Ausbreiten“) ankämpfen. In New York gibt es bereits eine Plakatkampagne, mit der man gegen das breitbeinige Sitzen ankämpfen will. „In Russland hingegen wird es totgeschwiegen“, so die 20-jährige Jus-Studentin gegenüber russischen Medien.