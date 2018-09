Im „Wolfsland“ wird’s nie mehr werden, wie es war!

„Krone“:Was hat sich für dich im Alltag verändert?

Elias: Ich gehe nicht mehr alleine in den Wald und schaue mich öfter um. Meine Mama begleitet mich in der Früh zur Busstation, die ist 600 Meter entfernt. Sonst bin ich da einfach alleine hingegangen. Oberhalb wohnen auch noch andere Kinder, wir warten oft, dass wir zusammen zum Bus gehen.