Michelle Hunziker verlor 2 Millionen Euro an Sekte

Ihr gesamtes Leben habe die Sekte kontrolliert, wie Hunziker in ihrer Autobiografie schreibt. In Zweifel habe sie dies nie gezogen, so Hunziker, denn: „Es geschah alles für eine vermeintlich höhere Sache. Clelia hat mich und uns alle psychisch vergewaltigt.“ Selbst beim Sex hatte die Sekte ein Wörtchen mitzureden: „In den besten Jahren meines Lebens von 23 bis 27 musste ich enthaltsam leben ...“ Auch bei öffentlichen Auftritten seien die Sektenmitglieder immer dabei gewesen: „Ja, aber gemerkt hat es das Publikum nie. Auf der Bühne stand die Sekte ja nicht neben mir. Sie warteten in meiner Garderobe und bewachten mein Handy. Auf der Bühne konnten sie mich aber nie kontrollieren. Das war mein Zufluchtsort.“