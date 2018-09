Tiergarten Schönbrunn erneut bester Zoo Europas

Zum bereits fünften Mal ist der Tiergarten Schönbrunn vom Zoofachmann Anthony Sheridan zum besten Zoo Europas gewählt worden. Die berühmte Wiener Attraktion führt das Ranking in der Kategorie A an, in der Zoos mit mehr als einer Million Besucher jährlich enthalten sind. „40 Kriterien werden für eine Beurteilung herangezogen“, wie Sheridan am Dienstag bei der Preisübergabe erläuterte.