Verkaufter Betrieb kehrt wieder heim

Der Name Guttomat steht für Industrie- und Garagentore. Doch 2012 wurde das Unternehmen mit Sitz in Güssing an einen französischen Konzern verkauft. Und der machte sich daran, über die Jahre mehr als die Hälfte der 90 Arbeitsplätze abzubauen. Aktuell gibt es noch 39 Beschäftigte. Grund dafür seien ein harter Konkurrenzkampf mit osteuropäischen Anbietern und weggebrochene Märkte, hieß es.