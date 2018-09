Neuseelands „First Baby“ verzückt UNO-Versammlung

Diplomatie-Premiere für Neuseelands „First Baby“: Premierministerin Jacinda Ardern (38) hat ihre drei Monate alte Tochter Neve in die UNO-Vollversammlung mitgebracht. Während Ardern am Montag bei einem Friedens-Gipfel am Vortag des Auftakts der UN-Generaldebatte eine Rede hielt, saß Ehemann Clarke Gayford mit dem Baby im Publikum.