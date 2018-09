Messerwurf auf Polizisten: Angreifer festgenommen

Ein junger Rumäne hat am Sonntagvormittag in Wien-Margareten zunächst auf ein Auto eingedroschen und dann ein Messer nach Polizisten geworfen, die ihn festnehmen wollten. Laut Polizeisprecher Harald Sörös waren kurz nach 9 Uhr mehrere Streifenautos in die Wiedner Hauptstraße entsandt worden, weil Zeugen den 20-Jährigen beim Randalieren beobachtet hatten. Der Mann hatte keine Aufenthaltserlaubnis in Österreich und war bereits vor vier Tagen festgenommen, aber wieder freigelassen worden.