Anrainer klagt: Lokal schließt, 70 Jobs weg

Der Grillgeruch lag auch noch weiter weg in der Nase, die Rauchschwaden waren von Weitem zu sehen. Jetzt musste das Strandcafé an der Alten Donau in Wien zusperren. Wegen einer Klage eines Anrainers sollen 70 Mitarbeiter mit 11. Oktober ihren Job verlieren. Das Gericht entschied für den Schutz der Nachbarn.