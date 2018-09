Grasser bald auch im Eurofighter-U-Ausschuss?

NEOS und SPÖ pochen auf Herausgabe aller Akten

SPÖ-Fraktionsführer Rudolf Plessl zeigt sich über die Mitnahme der Eurofighter-Akten empört. Solche Unterlagen seien entweder dem Nachfolger oder dem Staatsarchiv zu übergeben, so Plessl am Montag. Die SPÖ will nun in einer Geschäftsordnungssitzung beim nächsten Eurofighter-U-Ausschuss Grassers Ladung verlangen. Dort müsse er unter Wahrheitspflicht erklären, „über welche Akten er nunmehr als Privatperson verfügt“, so der Abgeordnete.