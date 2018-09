1. Saisonsieg für Leverkusen - 1:0 gegen Mainz!

Leipzig verpasst Befreiungsschlag in Frankfurt

RB Leipzig verpasste indes zum Abschluss einer turbulenten Woche samt 2:3-Heimniederlage in der Europa League gegen Red Bull Salzburg das ersehnte Erfolgserlebnis. Die Leipziger kamen in der Liga bei Cup-Sieger Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1 hinaus. Leipzig liegt damit nur auf dem zehnten Tabellenplatz, Frankfurt ist auf Rang 13 zu finden. Emil Forsberg rettete Leipzig per Handelfmeter (54.) zumindest einen Punkt, nachdem Gelson Fernandes die vom früheren Salzburg-Coach Adi Hütter betreuten Gastgeber in Führung gebracht hatte.