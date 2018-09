Feierstunde in neuer Forcher-Stube

Mit Werfenweng ist Sepp Forcher eng verbunden. Ursprünglich kam seine Familie aus Südtirol, dann entschieden sich die Eltern für Salzburg und bewirtschafteten die Söldenhütte, das heutige Hackl-Haus. „Ich war damals zehn Jahre alt“, erinnert er sich zurück. Es waren Jahre, die prägten. Mit 25 kam er dann weg und wurde selbst Hüttenwirt - zuerst im Großarltal, später dann am Untersberg. In Werfenweng kaufte Forcher Ende der 50-er das Auhäusl, „wo wir am Weg zur Söldenhütte immer vorbeigekommen sind.“

Er ist seit der Gründung auch dem Skimuseum eng verbunden. Neben der Burg Oberkapfenberg (Steiermark) und der Bachschmiede in Wals-Siezenheim gibt es jetzt auch in Werfenweng einen eigenen Raum, der ihm gewidmet ist.

Auf Initiative von Museums-Chef Hans Müller wurde die gemütliche Bauernstube eingerichtet. Forcher suchte dafür Erinnerungsstücke und Dokumente mit Sammlerwert zusammen. „Alle DVD’s von ,Klingendes Österreich’ zum Beispiel.“ Fast 200 Sendungen sind es bereits. Nächstes Jahr will Forcher die „runde Zahl“ erreichen.