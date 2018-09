„Moneten für Antiquitäten“ auf Schloss Eberstein

„Wir können in einem der schönsten Schlösser Kärntens, das sonst nicht zugänglich ist, einen Vormittag voll Kunst und Kultur erleben“, freut sich Intempo-Reiseleiter Ernst Bauer. Wer eine alte Uhr, ein Gemälde, Porzellan, Silberschätze besitzt und mehr über Stil, Alter, Wert erfahren will, kommt am 7. 10. auf Schloss Eberstein.