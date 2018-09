Linzer Aufklärer-Allianz lässt sicher nicht locker

„Die Stadt Linz bedauert, dass Mängel und Fehler passiert sind, die zu dem im Rohbericht des Rechnungshofes genannten Schaden geführt haben“, heißt es in einer Aussendung von Hörzing, die für Stadtchef Klaus Luger die medialen und stadtpolitischen Aufräumarbeiten nach der Aktenaffäre erledigt. Der Rechnungshof hat für die Jahre 2010 bis 2017 einen Gesamtschaden von 382.000 Euro in Form von nicht eingehobenen Strafgeldern beziffert.



Maßnahmen seit Sommer 2017

Den Vorwurf auch des Rechnungshofes an Stadtchef Luger, durch Untätigkeit ab Juni 2016 zumindest einen Teil davon mitverursacht zu haben, versucht Hörzing zu entkräften: „Konkrete Verbesserungsmaßnahmen wurden in Kenntnis der genauen Sachlage eingeleitet. Diese Maßnahmen sind seit Sommer 2017 im Laufen.“ Scheint also trotzdem mehr oder minder ein Jahr zu fehlen.