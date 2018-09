Ono wählte Geliebte für John Lennon selbst aus

Ein paar Nächte später habe May, mit Yokos Ermutigung, Lennon mit nach Hause in ihre Wohnung genommen und mit ihm geschlafen. Ono, schildert der Autor weiter, sei darüber so erfreut gewesen, dass sie, als sie wenige Tage später für ein paar Tage verreisen musste, May vorschlug, während ihrer Abwesenheit in ihr gemeinsames Apartment mit John zu ziehen.