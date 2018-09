Legende Coulthard: Formel 1 für Frauen kommt!

Zwischen 1994 und 2008 trat er für Williams, McLaren und Red Bull in der Formel 1 an, ging bei 246 Rennen an den Start. Davon gewann er 13. Sein größter Erfolg 1 war die Vizeweltmeisterschaft in der Saison 2001 hinter Michael Schumacher. Coulthard ist unter anderem auch als TV-Experte tätig.