Sennerin erzählt über das Leben auf der Alm

Das Leben in den Bergen

Schon in aller Früh, gleich nach dem Aufstehen, melkt die Sennerin ihre zehn Kühe. Aus der Almmilch stellt sie dann frischen Käse, eine herrliche Bauernbutter sowie eine aromatische Buttermilch her. Walter treibt in der Zwischenzeit das Vieh auf die Weide und erledigt die Arbeiten rund um die Hütte. „Bei Tag hüte ich die Tiere - in der Nacht dann meine Adelheid“, schmunzelt der Pensionist, der die vier Sommermonate in den Bergen, weit weg vom Trubel im Tal, mit seiner Ehefrau in vollen Zügen genießt.