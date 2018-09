KV-Verhandlungen: Tauziehen um reales Lohnplus

Inflation höher als in Deutschland

„Wir haben eine besonders hohe Inflation, die konstant etwas über der Deutschlands ist. Seit 2000 sind die realen Löhne je Arbeitsstunde bei uns im Schnitt trotz teilweise recht hoher Abschlüsse nur 0,7 Prozent gestiegen“, merkt Thomas Leoni vom Wifo an. Zur Stärkung der Kaufkraft sollten die Bezüge daher stärker wachsen als die Teuerung, so der Experte. Weiters erwartet er, dass die Produktivität über alle Branchen heuer knapp 1 Prozent (bei den Metallern gut 4 Prozent) zulegen dürfte, was ebenfalls Platz für ein Einkommensplus ergibt.